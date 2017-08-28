التحالف الذي تقوده السعودية يقر بقصف مدنيين في صنعاء

2017-08-28 - 12:01 م

مرآة البحرين (رويترز): أقر التحالف العربي الذي تقوده السعودية يوم السبت بأن غارة جوية نفذها على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الجمعة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وقال إن سبب الحادث "خطأ تقني" غير محدد.

وقال السكان إن الهجوم الذي وقع صباح الجمعة والذي استهدف منطقة فج عطان بصنعاء وأدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال أصاب مبنى مهجورا لكنه تسبب في انهيار مبنى مجاور. وأثار الحادث إدانة دولية.

ودافع المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي عن الغارة ووصفها بأنها "هدف عسكري مشروع" مشيرا إلى أن الهدف هو مركز للقيادة والسيطرة تابع للحوثيين الذين اتهمهم باستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأضاف المالكي أن المراجعة الإجرائية للغارة أظهرت أن التخطيط والتنفيذ كانا سليمين.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "خطأ (تقنيا) كان سببا في وقوع الحادث العرضي غير المقصود وثبوت عدم الاستهداف المباشر للمنزل محل الادعاء".

وأعرب المالكي "باسم التحالف عن بالغ الأسى لوقوع هذا الحادث العرضي غير المقصود ووجود أضرار جانبية بالمدنيين". لكنه لم يحدد عدد الضحايا.

لكن مسؤولا كبيرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن قال بعد زيارة موقع الضربة "مما رأيناه على الأرض لا يوجد هدف عسكري ظاهر".

ويشن التحالف حملة منذ عامين ونصف العام ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران. وأزهق الصراع أرواح عشرة آلاف شخص على الأقل.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص نزحوا عن ديارهم جراء الحرب.

ويسيطر الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم أجزاء شمال البلاد ومن بينها صنعاء. وتتمركز الحكومة المعترف بها دوليا والتي تحظى بدعم التحالف بقيادة السعودية في جنوب البلاد.

وتزود الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف بأسلحة ومعدات لوجستية الأمر الذي أثار جدلا في بريطانيا بسبب وقوع قتلى من المدنيين.