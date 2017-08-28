قطر: تركيا تعتقل خمسة يشتبه في اختراقهم موقع وكالة الأنباء القطرية

2017-08-28 - 12:04 م

مرآة البحرين (رويترز): قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إن تركيا اعتقلت خمسة يشتبه في ضلوعهم في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في مايو أيار.

وأدى الاختراق إلى التعجيل بوتيرة الخلاف الدبلوماسي الذي دفع السعودية ومصر والبحرين والإمارات إلى قطع العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران بعد تصريحات تشيد بإيران نشرت لفترة قصيرة على وكالة الأنباء القطرية ونسبت إلى حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونفى الشيخ تميم الإدلاء بهذه التصريحات وقال إن متسللين نشروا رواية كاذبة على الوكالة.

وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية يوم السبت قال المري إنه يجري استجواب المشتبه بهم. ولم يرد ذكر لجنسياتهم أو أي تفاصيل أخرى.

ونقلت وسائل إعلام قطرية عنه قوله "رد علينا أصدقاؤنا في تركيا منذ فترة قصيرة. تم اعتقال خمسة أشخاص ويجري التحقيق معهم. يتابع الادعاء القطري مع السلطات التركية هذه القضية".

وكان المري قد صرح من قبل بأن قطر لديها أدلة على أن الاختراق مرتبط بالدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة بزعم دعم جماعات إسلامية متشددة والترويج لأجندة إيران، وهي مزاعم تنفيها الدوحة.

ولم تفلح محاولات الوساطة التي قامت بها الولايات المتحدة والكويت لحل الخلاف.