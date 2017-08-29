2017-08-29 - 1:12 م

مرآة البحرين: صرح عبدالمجيد القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المجلس أحال ثلاثة مكاتب هندسية للتحقيق بسبب تجاوزات منسوبة لهذه المكاتب، وذلك وفقاً للفصل السابع من القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ويتوقع المجلس الانتهاء من إجراءات التحقيق في الربع الثالث من هذا العام.

من ناحية ثانية قام مفتشو المجلس بالتفتيش على مواقع الإنشاءات في منطقتي ضاحية السيف والحد. وتم إرسال التقارير إلى شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لعمل اللازم. وعليه فقد قام المجلس بتغطية المناطق التالية في ما يتعلق بأنشطة التفتيش: السيف، الجفير، الفاتح، أم الحصم، العدلية، الحجيات، بوكوارة، الحـد.

وكشف رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أن المجلس يخطط خلال الربع الثالث من هذا العام لتغطية مناطق الحورة والقضيبية والسيف والبسيتين لضمان التزام مواقع الإنشاءات بقانون مزاولة المهن الهندسية.

وقد انتهى المجلس من إعداد مسودة إجراءات التفتيش على المكاتب الهندسية والمهندسين ليتم إقراره من رئيس المجلس واعتماده.