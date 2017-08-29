العدل: محاكم الأسرة ستبدأ نظر الدعاوى الشرعية بدءا من 10 سبتمبر المقبل

2017-08-29 - 1:22 م

مرآة البحرين: أعلن مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بوجيري، أن محاكم الأسرة بجميع درجاتها ستبدأ نظر الدعاوى الشرعية بدءا من 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

ودعا بوجيري المحامين والمتقاضين أمام المحاكم الشرعية إلى حضور الجلسات بالمبنى الجديد الواقع في منطقة الحنينية بالرفاع الغربي، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت إرسال الإعلانات القضائية المحدثة طبقًا للبيانات الجديدة.

وبيّن بوجيري أن قسم تسجيل الدعاوى الشرعية والشؤون القانونية سيكون ضمن مجمع محاكم الأسرة الجديد، وكذلك كل ما يتعلق بخدمات شؤون المحاكم الشرعية، ومنها خدمة إصدار وثيقة عقد الزواج وجميع الإثباتات الشرعية، والإشهادات باختلاف أنواعها، وما يدخل عليها من تعديلات وفقًا للقانون.

ويتكون مجمع محاكم الأسرة من 3 طوابق، تشمل 16 محكمة، بالإضافة إلى مكاتب التوفيق الأسري، والهبات والفرائض، والتنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.