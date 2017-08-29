2017-08-29 - 1:25 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن مئات البحرينيين المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية عالقين منذ أكثر من 48 ساعة في مطار البحرين الدولي بسبب تعثر رحلاتها منذ 3 أيام، فيما ذكر أصحاب حملات سياحية بحرينية أن هذا التعثر كبّدهم خسائر مالية كبيرة قدرت بـ3 آلاف دينار بحريني لكل حملة عن اليوم الواحد.

وقال عبدالعزيز القلاف صاحب إحدى الحملات إن مسافرين يتبعون 15 حملة سياحية يفوق عددهم 300 مسافر يواجهون مصيرا مجهولا بعد تأجيل رحلتهم، موضحا أنهم حضروا إلى المطار أمس في تمام الـ8 صباحا، وقد كان من المقرر أن تقلع رحلتهم على متن الخطوط العراقية في الساعة الـ9، إلا أن الرحلة تأجلت عدة مرات من دون أسباب واضحة، مؤكدا أنهم لا يزالون عالقين بالمطار حتى الساعة الـ9 مساء.

وأوضح أن تعثر رحلات الخطوط العراقية ناتج عن خلل نظام الحجوزات لديها، حيث يتم تخطي عدد الرحلات المقررة للطائرة الواحدة المكلفة بنقل المسافرين من مطار البحرين إلى مطار النجف وفتح حجوزات تعجز الطائرة عن تغطيتها، وبالتالي يتكدس المسافرون ساعات طويلة في المطار، مشيرا إلى أن المجموعة الأولى من مسافري حملته البالغ عددهم 79 بحرينيا إضافة إلى مسافرين آخرين يتبعون 6 حملات سياحية يجهل عددهم قد علقوا بالمطار منذ السبت الماضي حتى مساء أمس الإثنين إذ سيرت رحلتهم في وقت متأخر بعد رحلة انتظار طويلة.