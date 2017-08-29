إصدار أكثر من 7 آلاف رخصة بناء منذ يناير حتى أغسطس الجاري

2017-08-29 - 1:26 م

مرآة البحرين: قال نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات أن أمانة العاصمة والبلديات قد أصدرت 7008 رخصة بناء خلال الفترة يناير/كانون الثاني - أغسطس/آب 2017.

وأضاف أن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة العمرانية لتلبية متطلبات النمو العمراني والاقتصادي والاستثماري والخدمي في مملكة البحرين بمساحة تبلغ 5,377,989 (خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا وتسعمائة وتسعة وثمانين) مترا مربعا، وهو ما يعتبر رصيدا إضافيا من المساحات التي تدعم عجلتي التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح: تصدرت بلدية المنطقة الشمالية عدد التراخيص بواقع 2577 رخصة تليها أمانة العاصمة بواقع 1750 رخصة فبلدية المحرق بواقع 1363 رخصة وأخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 1318 رخصة.