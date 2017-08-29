الشمالية: إحالة 25 مخالفة بناء للنيابة وإيقاف 20 سجلا مخالفا خلال 3 أشهر

2017-08-29 - 1:29 م

مرآة البحرين: قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أنه تم إزالة نحو 500 إعلان مخالف من الشوارع والطرقات بالمنطقة الشمالية وتحويل أكثر من 25 مخالفة بناء للنيابة العامة كما تم إيقاف نحو 20 سجلا مخالفا لأنظمة البلدية خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2017".

وأضاف "بناء على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف فقد كثفت بلدية الشمالية حملاتها على الإعلانات المخالفة وإشغالات الطرق والباعة الجائلين والسيارات المهجورة خلال الفترة الأخيرة "

وتابع "تم فرض غرامات على الشركات لارتكابهم مخالفات متعلقة بالإعلانات التجارية عبر وضعها في الشوارع العامة والطرقات من دون الحصول على ترخيص بها .

وأكد الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية عندما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة تقوم بمخاطبة وزارة التجارة لعمل الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لإيقاف نشاط السجل المخالف، كما أنها تستدعي المؤسسات المخالفة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها ودفع الغرامة المالية وأخذ تعهد لعدم تكرار المخالفة إذا أرادت تعديل وضعها.

من جهة أخرى أكد رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبدالعزيز الوادي أن حملات الرقابة والتفتيش على المخالفات بجميع أنواعها مستمرة مشيرا إلى أن البلدية قامت بإزالة 150 مخالفة للباعة الجائلين خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2017".

وأضاف " تم مخالفة نحو 400 سيارة و مركبة مهجورة و خربة في شوارع وطرقات المنطقة الشمالية كما تم إزالة السيارات ذات الوضع الحرج".