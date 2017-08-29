البحرين تتهم قطر بالوقوف خلف دعوات للتظاهر في دوار اللؤلؤة عام 2011

2017-08-29 - 1:45 م

مرآة البحرين: اتهمت البحرين عبر وكالة الأنباء الرسمية، دولة قطر بالوقوف رسميا خلف الدعوة إلى التظاهر في دوار اللؤلؤة في فبراير/شباط 2011.

وزعمت وكالة أنباء البحرين أن صاحب حساب «صاحب الأحبار» في ملتقى البحرين (بحرين أونلاين)، الذي كان صاحب فكرة الاعتصام والتظاهر في دوار اللؤلؤة، هو شخص مقيم في قطر.

وأوضحت "تعود خيوط المؤامرة إلى يوم 26 /1 /2011 أي بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في جمهورية مصر العربية في سياق ما سمي بالربيع العربي، انطلقت الشرارة الأولى للحراك في البحرين حيث كتب حساب يدعى «صاحب الأحبار» موضوعاً في موقع «ملتقى البحرين» يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج في البحرين والإدعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011، وبعدها وفي مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع".

وأضافت "تتبعت أجهزة البحث والتحري والأمن الإلكتروني البحرينية ذلك الحساب، والذي تبين إنشاؤه في قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالـ IP الحقيقي الخاص بمزود الخدمة".

وأكملت الوكالة البحرينية "تم رصد دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميري والحرس الأميري ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية في نفس الوقت الذي كانت حسابات مشبوهة مثل حساب (صاحب الأحبار) يبث سمومه من قطر".

يذكر أن حساب «صاحب الأحبار» هو الذي دعا للتجمع في دوار اللؤلؤة الذي شهد اعتصاما شارك فيه أكثر من 200 ألف متظاهر، طالبوا بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، وتداول سلمي للسلطة.

وتم سحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، باستخدام القوة، وبمساعدة سعودية وإماراتية.