الشرق القطرية تنشر تقريرا عن «غرف الموت» والمسفر يرد على وزير الإعلام البحريني

2017-08-29 - 1:57 م

مرآة البحرين: نشرت صحيفة الشرق القطرية تغطية صحفية عن تقرير «غرف الموت» الذي دشنته 3 منظمات حقوقية بحرينية، والذي اتهم جهاز الأمن الوطني بتعذيب المعارضين بصورة بشعة.

ونقلت الصحيفة القطرية عن حقوقيين قولهم أن التقرير "دليل جديد وبرهان موسع على ممارسات السلطات الوحشية في مملكة البحرين".

وقال مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم أن "استخدام أجهزة الأمن البحرينية للتعذيب والعنف ضد المعتقلين هي ممارسات «ممنهجة وراسخة» منذ سنين". مشيراً إلى ما تعرضت له الناشطة ابتسام الصائغ من تعذيب.

واعتبر إبراهيم في تصريح للصحيفة القطرية أن "الأجهزة الأمنية في البحرين لا تتبع حتى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولم تبذل جهدا للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان".

وفي سياق منفصل، نشرت الصحيفة مقالاً للكاتب والمحلل القطري د.محمد المسفر، رد فيه على مقابلة وزير الإعلام البحريني علي الرميحي في صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وكان الوزير البحريني قال إن هناك "تحركات إعلامية قطرية تتزعمها قناة الجزيرة موجهة إلى المواطن القطري لمحاولة تشويه صورة مجلس التعاون الخليجي والدفع باتجاه تحريك مطالب شعبية قطرية للانسحاب من مجلس التعاون".

وتساءل المسفر في رده على مقابلة الوزير البحريني بالقول " هل يحتاج المواطن الخليجي إلى من يحاول تشويه سمعة مجلس التعاون؟ بربك، ما هو الإنجاز الذي قدمه مجلس التعاون في كل أزماته منذ تأسيسه عام 1981، احتل الكويت وحرره الأمريكان، الخلاف الحدودي القطري البحريني، وحلته محكمة العدل الدولية، الخلافات الحدودية الإماراتية السعودية مابرحت لم تحل وتستدعى متى ما شاء أحد الأطراف، وكذلك الكويتية السعودية، وماذا عن الأزمة اليمنية بين السلطة الشرعية ــ والانقلابيين ودور مجلس التعاون. وماذا عن توحيد العملة الخليجية، وماذا عملت الأمانة العامة في الخلاف بين ثلاث دول خليجية ودولة قطر. سمعة مجلس التعاون مشوهه بحكم النشأة والمباديء والممارسة".

واستنكر المسفر قول الوزير البحريني أن الاجراءات ضد قطر لم تكن موجهة ضد المواطن القطري، متسائلاً "من المتضرر معالي الوزير من الحصار اليوم؟ أليس المواطن القطري والمواطن الخليجي على وجه العموم لا يستطيعون التواصل حتى عن طريق الرسائل والتحويلات النقدية إلى أسر متشابكة بين قطر والدول الثلاث، وماذا عن التعقيدات الإجرائية التي وضعت للحجاج القطريين الأمر الذي حال بين معظمهم إن لم يكن كلهم وبين أداء فريضة الحج هذا العام. وزير الإعلام البحريني يعيش في عالم والخليج العربي في عالم التمزق والتفكك والانهيار بفعل سياسات بعض قياداته والحصار على قطر أحد أسباب ذلك التمزق والتفكك".

وختم بالقول "حديث وزير الإعلام البحريني يحتاج إلى وقفة خاصة به، ولنا عودة إليه لتناوله بالشرح والتحليل. وكم كنت أتمنى لو سكت الوزير ليحتفظ بما له من قيمة اجتماعية على الأقل في البحرين"، قائلا أن مجلس التعاون "يعيش في غرفة الإنعاش، لأنه مصاب بفشل في شرايين القلب" على حد وصفه.