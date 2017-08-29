» أخبار

السلطات تنشر مزيداً من الحواجز الاسمنتية في الدراز

2017-08-29 - 2:10 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية فرض المزيد من القيود على أهالي بلدة الدراز، التي تعاني من حصار خانق منذ يونيو/حزيران 2016، وقامت بنشر حواجز اسمنتية داخل البلدة.

وأظهرت صورة بثها نشطاء إغلاق أحد الطرقات الداخلية للبلدة بوضع حواجز اسمنتية، ما يزيد من معاناة القاطنين في البلدة.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 فرضت السلطات الأمنية حصاراً على الدراز، على خلفية الاعتصام الذي أقيم عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفضت السلطات الاعتصام في 23 مايو/أيار 2017 بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل، وتم فرض الإقامة الجبرية على آية الله قاسم منذ ذلك اليوم، إلا أن حصار البلدة لم يتم إنهاؤه.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus