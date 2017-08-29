السلطات تنشر مزيداً من الحواجز الاسمنتية في الدراز

2017-08-29 - 2:10 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية فرض المزيد من القيود على أهالي بلدة الدراز، التي تعاني من حصار خانق منذ يونيو/حزيران 2016، وقامت بنشر حواجز اسمنتية داخل البلدة.

وأظهرت صورة بثها نشطاء إغلاق أحد الطرقات الداخلية للبلدة بوضع حواجز اسمنتية، ما يزيد من معاناة القاطنين في البلدة.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 فرضت السلطات الأمنية حصاراً على الدراز، على خلفية الاعتصام الذي أقيم عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وفضت السلطات الاعتصام في 23 مايو/أيار 2017 بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل، وتم فرض الإقامة الجبرية على آية الله قاسم منذ ذلك اليوم، إلا أن حصار البلدة لم يتم إنهاؤه.