2017-08-29 - 3:03 م

مرآة البحرين (خاص): أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حملة عبر موقع ثاندركلاب تحت عنوان "أين سيد علوي؟" لمطالبة السّلطات البحرينية، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بالكشف عن مصير السيد علوي حسين علوي.

وقد حظيت الحملة، التي ستنطلق يوم غد 30 أغسطس/آب الساعة 1.00 ظهرًا، بتوحيد التغريدة على حسابات المشاركين فيها، بالدّعم.

الجدير ذكره أن يوم غد 30 أغسطس/آب هو أيضًا اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولذلك طالبت المنظمة من متابعيها الانضمام إليها للمطالبة جماعيًا عبر وسائل التّواصل الاجتماعي للحصول على معلومات بشأن مكان سيد علوي والأساس القانوني لاعتقاله. وحثت المنظمة السّلطات البحرينية على السماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه، وعلى أن تقدم له العناية الطبية التي قد يحتاجها. كما حثت السّلطات على الإفراج الفوري عنه إلا في حال اتهمامه بجريمة وفق القانون.

وكانت السّلطات البحرينية اعتقلت المواطن السيد علوي حسين علوي في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ولم يستطع الاتصال بعائلته إلا 4 مرات منذ ذلك الحين، كما لم يستطع إبلاغهم بحالته أو مكان وجوده. وظروفه ووضعه الصحي غير معروف، حيث كان عرضة للاختفاء القسري منذ أكثر من 10 أشهر.

وكانت عائلته، ومنظمات حقوقية دولية قد طالبوا مرارًا أمانة التّظلمات في وزارة الدّاخلية البحرينية ومعهد البحرين لحقوق الإنسان وأمانة التّظلمات في جهاز الأمن الوطني ووحدة التّحقيقات الخاصة بمعرفة مصيره، غير أنه ما يزال مفقودًا وعائلته قلقة جدًا على مصيره.