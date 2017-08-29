جمال خاشقجي من منفاه في أمريكا: اختيار البحرين لاستضافة قناة العرب كان خطئا

2017-08-29 - 7:35 م

مرآة البحرين: قال مدير قناة العرب الكاتب السعودي جمال خاشقجي إنه "اختار الرحيل إلى المنفى في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا بسبب الأجواء المحتقنة في منطقة الخليج ورغبته في العودة للكتابة".

ونفى خاشقجي "الشائعات التي يروجها البعض حول تحوله إلى معارض للنظام السعودي".

ومنعت السعودية خاشقجي من الكتابة على مدى 9 أشهر بعد تصريحات "قيل بأنها تسئ لعلاقات السعودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

خلال ظهوره الإعلامي الأول في برنامج ساعة خليجية على مونت كارلو الدولية، تحدث خاشقجي لأول مرة عن الأسباب التي أدت إلى فشل قناة العرب، لافتا إلى أن اختيار مقر القناة كان خاطئا منذ البداية لكن القائمين عليها كانوا يرغبون أن تجد لها مكانا في منطقة الخليج.

وأشار خاشقجي إلى أن سبب إيقاف القناة في يومها الأول يتأرجح بين فرضيتين الأولى خلاف داخلي بحريني والثانية اتصالات من دولة مجاورة.

وكانت البحرين قد أغلقت القناة 2 فبراير/ شباط 2015 بعد يوم واحد من بثها. وجرى الحديث عن نقل استديوهات القناة إلى دول بينها تركيا وقطر غير أنها لم تفلح في ذلك.