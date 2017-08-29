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تعيين 14 مديرا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

2017-08-29 - 8:12 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا بتعيين مدراء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ونص القرار على تعيين:

1- السيد راشد محمد نور المدني - مديراً لإدارة نظم المعلومات .

2- السيد عقيل عبد علي بو حسين - مديراً لإدارة الموارد البشرية .

3- السيد أحمد جعفر مفتاح - مديراً لإدارة شئون المعاهد المهنية .

4- السيد مصطفى محمد المرباطي - مديراً لإدارة الموارد المالية .

5- السيد أحمد جعفر الحايكي - مديراً لإدارة العلاقات العمالية .

6- السيدة فوزية صالح حسين شهاب - مديراً لإدارة التعويضات ودعم التعطل .

7- السيد عصام إسماعيل العلوي - مديراً لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة .

8- السيدة عائشة محمد إبراهيم الزايد - مديراً لإدارة تنمية الأسرة والطفولة .

9- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي - مديراً لإدارة دعم المنظمات الأهلية .

10- السيدة رانية عبدالرحمن كاظم البستكي - مديراً لإدارة مراكز التنمية الاجتماعية .

11- السيدة أسمهان يوسف عبدالله السعود - مديراً لإدارة التأهيل الاجتماعي .

12- السيد حسين علي حسن الشامي - مديراً لإدارة التوظيف .

13 - السيدة ابتهال أحمد مرهون الطواش - مديرا لإدارة الاتصال .

14 السيدة هدى محمد علي الحمود - مديراً لإدارة الرعاية الاجتماعية .

 

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