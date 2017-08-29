تعيين 14 مديرا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
2017-08-29 - 8:12 م
مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا بتعيين مدراء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ونص القرار على تعيين:
1- السيد راشد محمد نور المدني - مديراً لإدارة نظم المعلومات .
2- السيد عقيل عبد علي بو حسين - مديراً لإدارة الموارد البشرية .
3- السيد أحمد جعفر مفتاح - مديراً لإدارة شئون المعاهد المهنية .
4- السيد مصطفى محمد المرباطي - مديراً لإدارة الموارد المالية .
5- السيد أحمد جعفر الحايكي - مديراً لإدارة العلاقات العمالية .
6- السيدة فوزية صالح حسين شهاب - مديراً لإدارة التعويضات ودعم التعطل .
7- السيد عصام إسماعيل العلوي - مديراً لإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة .
8- السيدة عائشة محمد إبراهيم الزايد - مديراً لإدارة تنمية الأسرة والطفولة .
9- السيدة نجوى عبداللطيف جناحي - مديراً لإدارة دعم المنظمات الأهلية .
10- السيدة رانية عبدالرحمن كاظم البستكي - مديراً لإدارة مراكز التنمية الاجتماعية .
11- السيدة أسمهان يوسف عبدالله السعود - مديراً لإدارة التأهيل الاجتماعي .
12- السيد حسين علي حسن الشامي - مديراً لإدارة التوظيف .
13 - السيدة ابتهال أحمد مرهون الطواش - مديرا لإدارة الاتصال .
14 السيدة هدى محمد علي الحمود - مديراً لإدارة الرعاية الاجتماعية .
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