اليمن: أنصار الله والمؤتمر الشعبي يتفقان على إنهاء التوترات

2017-08-29 - 8:25 م

مرآة البحرين: قال زعماء جماعة أنصار الله والموالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الحرب الأهلية باليمن يوم الثلاثاء إنهم اتفقوا على تهدئة التوترات بينهم بعد مقتل ثلاثة أشخاص في اشتباك.

وقاد عارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي له صالح ومحمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الوفدين في اجتماع بالعاصمة اليمنية صنعاء في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وقال الجانبان في بيان إن الاجتماع قرر "إزالة كل أسباب التوتر التي نتجت مؤخرا في العاصمة صنعاء وعودة الأوضاع الأمنية إلى شكلها الطبيعي قبل الفعاليات (هذا الأسبوع)".

ويسيطر الطرفان معا على شمال اليمن وحافظا على تحالف صعب طول الصراع الذي أودى بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل وسبب مجاعة وأمراض.

وحكم صالح اليمن لمدة 30 عاما وأثار تجمع حاشد لإحياء ذكرى تأسيس حزبه الأسبوع الماضي غضب أنصار الله الذين اعتبروا ذلك استعراضا للقوة.

وتزايدت التوترات مساء السبت عندما أقام مقاتلون من أنصار الله نقطة تفتيش أمنية قرب منزل ابن صالح ومكتبه الإعلامي.

وقُتل اثنان من مقاتلي الجماعة وقالت وسائل إعلام يمنية إن عقيدا بالجيش كان مسؤولا بارزا في حزب المؤتمر الشعبي العام قُتل أيضا.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا في الاجتماع على التقارب "وتوحيد كافة الجهود لمواجهة العدوان".

وتدخل تحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن عام 2015 في محاولة لإعادة حكومة هادي إلى صنعاء بعد أن سيطر أنصار الله على العاصمة ودخلوا في تحالف مع صالح.