الداخلية السعودية تتأهب للحج وتقول لم ترصد أي تهديدات

المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي خلال مقابلة مع رويترز في مكة يوم الثلاثاء (رويترز)

2017-08-30 - 2:31 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء إن أكثر من 100 ألف فرد من قوات الأمن سيشاركون في تأمين نحو مليوني شخص يؤدون مناسك الحج هذا الأسبوع لكنه أكد أن السلطات لم ترصد أي مؤامرات محددة.

وشهد الحج في الماضي حوادث تدافع وحرائق وأعمال شغب ووجدت السلطات في بعض الأحيان صعوبات في التعامل معها.

وتعرضت السعودية في العامين الأخيرين لتفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية. ويتراجع نفوذ التنظيم حاليا بعدما شن هجمات في أنحاء متفرقة من العالم منذ إعلانه الخلافة بمناطق في العراق وسوريا العام 2014.

وقال اللواء منصور التركي إن أجهزة الأمن ضبطت عددا من الخلايا المتشددة في مكة والمدينة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال لرويترز في مقابلة "من خلال خبراتنا وتجاربنا مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية ندرك أن هؤلاء خلاياهم أو عناصرهم لا يمكن أن ينتهون بمجرد هزيمة التنظيم".

وتابع قائلا "لذلك لا نغفل الحقيقة عن الاحتمالات القائمة على مثل هذه التهديدات ونتخذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون تمكن أي عنصر من هذه العناصر من الوصول إلى المدينتين المقدستين أو القيام بأي جرائم يمكن أن تهدد أمن أو سلامة حجاج بيت الله الحرام".

وأشار اللواء التركي إلى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة عند مداخل "مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وفي المطارات والموانئ والمنافذ البحرية".

وعند سؤاله إن كانت السلطات رصدت في الآونة الأخيرة أي مخططات تهدد أمن الحج قال "إطلاقا، لم يُرصد أي شيء وليس هناك الحقيقة أي شيء لكن ذلك لا يعني أننا نغفل عما يمكن أن يحاوله أو تحاول الجماعات الإرهابية القيام به".

وأضاف قائلا "نأخذ كل تهديد على محمل الجد حتى لو لم يعلن عن هذا التهديد".

وقال المسؤول السعودي إن قوات الأمن اتخذت كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون وقوع تدافع مثل الذي أودى بحياة المئات من الحجاج عام 2015 لكنه لم يقدم تفاصيل.

وحث اللواء التركي الحجاج على "التقيد بنظام التفويج" خلال أداء المناسك حتى تنجح قوات الأمن في مهمتها وقال إنه يجب عليهم الالتزام بالطرق المحددة لكل فوج أثناء رمي الجمرات في منى.