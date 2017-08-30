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تلفزيون: روحاني يقول على السعودية التوقف عن دعم الإرهابيين في اليمن
الرئيس الايراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بطهران يوم 22 مايو 2017 (رويترز)
2017-08-30 - 2:41 ص
مرآة البحرين: ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الثلاثاء أن الرئيس حسن روحاني اتهم السعودية بدعم إرهابيين في حرب اليمن.
وقال روحاني للتلفزيون الرسمي "تدخل السعودية في اليمن ودعمها لإرهابيين في اليمن وسوريا هما العقبات الرئيسية في سبيل تحسين العلاقات بين طهران والرياض. يجب على السعودية التوقف عن دعم الإرهابيين".
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