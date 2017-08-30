وزارة الداخلية: إحراق دورية أمنية في الدراز دون إصابات

2017-08-30 - 3:40 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية (الثلاثاء 29 أغسطس/ آب 2017) إن عربة تابعة لها تم إحراقها في الدراز غرب العاصمة المنامة.

وذكرت الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مجموعة من المخربين بمنطقة الدراز بالهجوم بقنابل المولوتوف على دورية أمنية أثناء تأمينها للمنطقة ما أسفر عن تضررها دون وقوع إصابات.

وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعارضة بالتحقيق في حوادث العنف التي تعلن عنها الداخلية.