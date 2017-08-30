قائد الجيش يزور ولي العهد ورئيس الوزراء

2017-08-30 - 11:09 ص

مرآة البحرين: زار قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة، كلاً من ولي العهد سلمان بن حمد، ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن سلمان بن حمد استقبل بقصر القضيبية القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد، حيث تم استعراض "استراتيجية تطوير قوة دفاع البحرين ومشاركتها مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة بما يخدم أمن واستقرار المنطقة".

وفي سياق متصل استقبل خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد الجيش خليفة بن أحمد.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن خليفة بن سلمان أكد خلال اللقاء على أن "البحرين ماضية بخطى ثابتة نحو مزيد من التطوير والتحديث الذي يلبي تطلعات المواطن وذلك وسط أجواء آمنة ومستقرة".