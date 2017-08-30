خليفة بن أحمد يستقبل محمد عطية الله ووزير الداخلية

2017-08-30 - 11:17 ص

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، كما استقبل محمد عطية الله آل خليفة، شقيق أحمد عطية الله أبرز المشرفين على "تقرير البندر" الشهير.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن خليفة بن أحمد ناقش مع وزير الداخلية البحريني "علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

كما استقبل خليفة بن أحمد، محمد عطية الله آل خليفة، شقيق مهندس تقرير البندر أحمد عطية الله، وشقيق الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني عبدالعزيز عطية الله آل خليفة.