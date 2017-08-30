فرض 500 فلس للساعة كرسوم لمواقف مطاعم جسر الملك فهد

2017-08-30 - 11:23 ص

مرآة البحرين: فرضت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مبلغ 500 فلس للساعة كرسوم لمواقف السيارات بمنطقة المطاعم المشتركة وسط الجسر.

ويجري احتساب المبلغ من خلال جهاز دفع ذاتي عند دخول منطقة وقوف السيارات. ويحتسب مبلغ بقيمة 500 فلس للساعة أو جزء منها .

ونبهت المؤسسة العامة بيافطة إعلانية اشتراطات الدخول لمواقف السيارات وإيقاف المركبات بداخلها بأنه في حال حدثت أية أضرار في المركبة فهي تقع تحت المسؤولية الشخصية للفرد.

وبينت المؤسسة بأن إدارة المواقف مسئولة عن توفير وسائل الأمن والسلامة داخل المواقف، علماً بأن المحافظة على السيارة ومحتوياتها تحت مسئولية قائد المركبة .

ولفتت المؤسسة إلى أن المركبات التي تقف في غير الأماكن المخصصة للوقوف أو تعرقل السير تكون عرضة لتطبيق النظام عليها، مشيرة إلى أن أنظمة المرور سارية في جميع المرافق وفي كل الأوقات.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصوير شخص يبلغ فيه مرتادي الجسر ببدء تطبيق احتساب رسوم لمواقف الجسر.