البحرين تدين التفجيرات الإرهابية في العراق

2017-08-30 - 11:29 ص

مرآة البحرين: دانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجيرات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن البحرين مع العراق في حربها ضد الإرهاب وجهودها في مكافحة كل التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها.

وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مجددة موقفها الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في التصدي لخطر الإرهاب وتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لضمان اجتثاث هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.