عطلة عيد الأضحى من الخميس حتى الثلثاء المقبل

2017-08-30 - 11:32 ص

رآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى لهذا العام.

وجاء في التعميم: «بمناسبة عيد الاضحى المبارك لعام 1438هـ، تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1438هـ الموافق 31 أغسطس/آب و1 و2 و3 سبتمبر/أيلول 2017م، وحيث إن يومي الجمعة والسبت يقعان ضمن هذه العطلة، يتم التعويض عنهما بيومي الإثنين والثلاثاء الموافقـين 4 و5 سبتمبر/أيلول 2017.