قائد الجيش يستقبل السفير والملحق العسكري للولايات المتحدة

2017-08-31 - 11:14 ص

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة بمكتبه بالقيادة العامة صباح الأربعاء 30 أغسطس/آب 2017 بحضور رئيس هيئة الأركان ذياب النعيمي، السفير الأمريكي وليام روبك والعقيد ستيفن فسنت الملحق العسكري الأمريكي بالسفارة الأمريكية لدى البحرين.

وقالت وكالة أنباء البحرين في بيان إن قائد الجيش بحث خلال اللقاء "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعبدالله حسن النعيمي المفتش العام، ويوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، ومحمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.