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هيئة تنظيم سوق العمل تفرض رسوما جديدة مقدارها 5 دنانير تشمل 5 فئات من المعاملات
2017-08-31 - 11:22 ص
مرآة البحرين: تعتزم هيئة تنظيم سوق العمل فرض رسم جديد على معالجة الطلبات المقدمة إليها، مقدارها 5 دنانير وتشمل 5 فئات من المعاملات.
وقالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن رسم خدمة قدره 5 دنانير سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس (الموافق 31 أغسطس/آب) ليشمل خمس فئات من المعاملات، هي: تسجيل الشركات، وإصدار التجديدات أو إلغاء تصاريح العمل، وتسجيل تغيب عامل عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، وإصدار تصاريح الإقامة للعمال الأجانب وأفراد أسرهم.
وتعاني البحرين من أزمة سياسية منذ العام 2011 وأزمة اقتصادية منذ أكثر من عامين بسبب تراجع أسعار النفط، واضطرت لاستحداث رسوم وضرائب لمختلف الخدمات التي تقدمها، كما رفعت الدعم عن البنزين والكهرباء والماء واللحوم.
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