تعميم من الصحة: طلب المواد الضرورية خلال الإجازة الرسمية بالتواصل مباشرة مع مسؤولي المخازن

2017-08-31 - 11:32 ص

مرآة البحرين: أصدرت مدير إدارة المواد بوزارة الصحة سحر القحطاني تعميماً لجميع مستخدمي المواد بالمستشفيات والمراكز الصحية تنوه فيه بطلب المواد الضرورية خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك من قبل مسؤولي مخازن المواد بكافة أنواعها.

ونوهت القحطاني في التعميم الصادر بأنه في حال الاحتياج العاجل للمواد من المخازن خلال فترة الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك يمكنكم الاتصال بالمسؤول المباشر.

وأرفقت في التعميم الصادر أرقام التواصل المباشرة لرئيس المخازن خالد عدوان، مخازن الجراحة منى بحر، القائم بأعمال رئيس المخازن الطبية أمل المدني، مخازن الهندسة والصيانة شوقي إبراهيم، مخازن الضمادات الجراحية حكمت المحمود، مخازن المختبر والأشعة لبنى العلوي، المخازن العامة انتصار خميس، ممثل الأجهزة الطبية حبيب سويد، وممثل مخازن الأدوية وفاء العالي.