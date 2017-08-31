بالصور: استمرار التواجد الأمني المكثف عند منزل آية الله قاسم مع مرور 100 يوم على وضعه تحت الإقامة الجبرية

2017-08-31 - 11:57 ص

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية التواجد الأمني المكثف في محيط منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، مع مرور 100 يوم على وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وبث نشطاء صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي (الأربعاء 30 أغسطس/آب 2017) تبين تواجد مدرعتين على الأقل عند منزل قاسم.

ومنذ 23 مايو/أيار 2017، داهمت قوات تابعة للداخلية الدراز، وفضت اعتصاماً عند منزل آية الله قاسم بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل.

ومنذ ذلك اليوم يقبع قاسم تحت الإقامة الجبرية، فيما تواصل السلطات فرض حصار أمني خانق على البلدة منذ يونيو/حزيران 2016.