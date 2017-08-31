تردي الحالة الصحية للمعتقل رضي القصاب بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين وإعادته للسجن

2017-08-31 - 12:08 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن المعتقل رضي القصاب من بلدة "أبوصيبع" يعاني من مشاكل صحية، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين وإعادته للسجن.

وكان المعتقل القصاب أفاد لعائلته أنه بدأ يعاني من آلام في مختلف مناطق الجسم، ولديه مشاكل في المعدة، موضحاً أن معدته لا تستطيع تقبل الأكل بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.

كما أفاد القصاب بأنه يعاني من صداع نصفي وآلام شديدة في الظهر، فيما جدد شكواه من نقله لمبنى آخر، حيث يفتقر المكان للتهوية ودخول أشعة الشمس.

واعتقل القصاب في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وهو محكوم بالسجن 15 عاماً في قضية ذات خلفية سياسية.