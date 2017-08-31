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بالصور: الإفراج عن المعتقل جعفر عيسى بعد قضائه 7 سنوات في السجن لأسباب سياسية

2017-08-31 - 12:16 م

مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (الأربعاء 30 أغسطس/آب 2017) عن المعتقل من بلدة المعامير، الشا جعفر حسن عيسى، وذلك بعد انتهاء محكوميته المقررة بالسجن 7 سنوات على ذمة قضية ذات خلفية سياسية.

واعتقل عيسى في 30 أغسطس/آب 2010 من منفذ جسر الملك فهد، حيث اتهم بـ "حريق السكراب"، في إطار حملة أمنية، استهدفت نشطاء ومعارضين آنذاك.

وحكم على عيسى بالسجن 7 سنوات، كما حكم على زميله من بلدته في القضية ذاتها، الشاب محمود حسين (الديواني) الذي أفرج عنه في (21 أغسطس/آب 2017) بالسجن 7 سنوات أيضاً.

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