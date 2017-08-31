البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع العاهل السعودي ويدعو لإنهاء النزاع القطري

2017-08-31 - 12:40 م

مرآة البحرين (رويترز): قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان يوم الأربعاء وحث "جميع أطراف النزاع القطري على إيجاد حل دبلوماسي" لإنهاء الأزمة بين الدوحة وعدة دول خليجية بينها السعودية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر منذ يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم إيران ومتشددين إسلاميين. وتنفي قطر ذلك.