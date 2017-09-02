أغسطس 2017: تقرير غرف الموت يتصدر الإعلام الدولي وانتقادات أميركية لسجل البحرين في الحريات الدينية
2017-09-02 - 12:09 م
مرآة البحرين: في أغسطس/آب 2017 دخل حصار منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، وهو أكبر زعيم روحي لدى شيعة البحرين، شهره الرابع، فيما واصل جهاز الأمن الوطني الذي أطلق الملك يده في الاعتقال، بموجب مرسوم ملكي صدر في مطلع العام 2017، سلسلة الاستدعاءات والتعذيب، ووصلت به الجرأة إلى تعذيب واحد من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين، وهو المستشار ابراهيم سرحان. وقد أدلى بشهادة مدوية غير اعتيادية كشف فيها عن حجم التعذيب المهول والوحشي الذي تعرض له بسبب دفاعه عن المعتقلين السياسيين.
من جهة أخرى، أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تقرير "غرف الموت" الذي حظي بصدى واسع حقوقيًا وإعلاميًا، إذ نجح في توثيق جرائم جهاز الأمن الوطني بكل دقة، لينال اهتمام كبرى الوكالات الإعلامية في العالم. وصدر بيان رسمي باسم الأجهزة الأمنية ينفي ما ورد في التقرير، كما اتهم النظام قناة الجزيرة بالترويج لهر.
إلى ذلك، انتقد وزير الخارجية الأميركي سجل البحرين في الحريات الدينية، وذلك بعد صدور التقرير الرسمي للحريات الدينية في العالم، الذي تنشره الخارجية الأمريكية كل عام، ويشير إلى التراجع والتّضييق الكبير الذي تمارسه سلطات المنامة على الحريات الدينية.
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