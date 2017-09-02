أغسطس 2017: تقرير غرف الموت يتصدر الإعلام الدولي وانتقادات أميركية لسجل البحرين في الحريات الدينية

2017-09-02 - 12:09 م

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مرآة البحرين: في‭ ‬أغسطس‭/‬آب‭ ‬2017‭ ‬دخل‭ ‬حصار‭ ‬منزل‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬قاسم،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬زعيم‭ ‬روحي‭ ‬لدى‭ ‬شيعة‭ ‬البحرين،‭ ‬شهره‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬الملك‭ ‬يده‭ ‬في‭ ‬الاعتقال،‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬سلسلة‭ ‬الاستدعاءات‭ ‬والتعذيب،‭ ‬ووصلت‭ ‬به‭ ‬الجرأة‭ ‬إلى‭ ‬تعذيب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المحامين‭ ‬والمستشارين‭ ‬القانونيين،‭ ‬وهو‭ ‬المستشار‭ ‬ابراهيم‭ ‬سرحان‭. ‬وقد‭ ‬أدلى‭ ‬بشهادة‭ ‬مدوية‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬كشف‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬التعذيب‭ ‬المهول‭ ‬والوحشي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬بسبب‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أصدرت‭ ‬ثلاث‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بحرينية‭ ‬تقرير‭ ‬"غرف‭ ‬الموت"‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بصدى‭ ‬واسع‭ ‬حقوقيًا‭ ‬وإعلاميًا،‭ ‬إذ‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬جرائم‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بكل‭ ‬دقة،‭ ‬لينال‭ ‬اهتمام‭ ‬كبرى‭ ‬الوكالات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وصدر‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬باسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ينفي‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬التقرير،‭ ‬كما‭ ‬اتهم‭ ‬النظام‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالترويج‭ ‬لهر‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬انتقد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬سجل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬التقرير‭ ‬الرسمي‭ ‬للحريات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‭ ‬تنشره‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬والتّضييق‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬سلطات‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية‭.‬