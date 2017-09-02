بالصور: احتجاجات تعم مختلف مناطق البحرين في عيد الأضحى المبارك

2017-09-02 - 5:42 م

مرآة البحرين (خاص): شارك المئات من المحتجين في فعاليات احتجاجية بمختلف مناطق البحرين مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ومنذ ساعات الفجر الأولى خط محتجون شعارات مناهضة للنظام في بلدة النويدرات، فيما شوهد تحليق مروحي منخفض، لمروحية تابعة للداخلية في بلدتي الدراز وبني جمرة عند حوالي الثانية والنصف فجرا، في يوم الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2017.

ونشر نشطاء صوراً لمسيرات احتجاجية انطلقت مساء أمس في كل من المصلى، أبوصيبع، الشاخورة، السهلة الجنوبية، كرباباد، كرانة وشهركان.

وطالب المشاركون في المسيرات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مستنكرين استمرار اعتقال النساء لأسباب سياسية، كما رفعت شعارات مناهضة للنظام ومطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.

وقام محتجون في بلدة السنابس بحرق إطارات وإغلاق بعض الطرق، فيما عمد محتجون في بلدة الجفير إلى إغلاق أحد الطرق المؤدية للقاعدة الأمريكية في الجفير، كما شهدت بلدة كرزكان مسيرات واحتجاجات مثل إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة.