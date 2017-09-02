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البحرين: اعتقال الشاب مهدي العلي بعد مداهمة منزله في مقابة
2017-09-02 - 6:16 م
مرآة البحرين: قال حساب «الإعلام المقابي» الخاص ببلدة مقابة، على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن قوات الكوماندوز اختطفت قبل أيام المواطن مهدي العلي، بعد مداهمة منزلهم بالقوة.
ولم يعرف بعد أسباب اعتقال الشاب العلي، ولا التهم الموجهة إليه، ولا يعلم أين يتم احتجازه.
وتشن السلطات الأمنية حملة واسعة تستهدف النشطاء والمعارضين السلميين الذين يتم اتهامهم من قبل السلطات في قضايا "إرهابية" ملفقة، بهدف تبرير احتجازهم.
وتشكك منظمات حقوقية في الإجراءات القضائية المتبعة في البلاد، وتعتبر أن المحاكم البحرينية لا تتبع المعايير الدولية اللازمة للمحاكمة العادلة.
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