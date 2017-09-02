الصائغ من سجنها: لن أفقد الأمل ولن أنزلق للاكتئاب والخوف والتردد… ملاحقة المعذبين أولويتي

2017-09-02 - 6:19 م

مرآة البحرين: بعثت الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ رسالة من سجنها إلى شعب البحرين لتهنئهم بعيد الأضحى المبارك.

وفي رسالتها، أكدت الصائغ على إصرارها في ملاحقة المتورطين في تعذيبها، مشددة على أن نشاطها ليس خياراً بل هو فطرة إنسانية ترفض الظلم وسحق الكرامة.

وفيما يلي نص الرسالة:

كل عام نتمنى أن يعيش العالم بسلام ووئام لتكون الأعياد أجمل، فكل عام وجميع المسلمين على مبادئ خاتم الأنبياء والرسل والقيم التي أساسها القرآن الكريم متوحدين، و كل عام وشعبي المقيد بخير فلم يتبقى بيت بحراني يحتفل بهذه الأعياد ولَم نعد نسمع ضحكات الأطفال بل غزى الحزن عليهم وعلى الجميع.

ها أنا محرومة من الحرية ومن عائلتي وأحبتي، و بعيدة عن الضحايا الذين وثقوا بي ليس خياراً بل هو فرضاً لكتمان الحقيقة المؤلمة، الواقع قاسي جدا لا يمكن تجميله، يحتاج لجهود مخلصة محبة واعية، لتطالب بتنفيذ التوصيات واحترام الاتفاقيات وعلى رأسها محاسبة المعذبين.

نشاطي ليس خياراً بل هو فطرة لكل إنسان يرفض الظلم وسحق الكرامة، ويساند الضحايا، لهذا لن أتراجع عن خطواتي وخصوصاً أني أستند على قانون يساند الإنسانية، و ها أنا اليوم أكثر إصراراً من الأمس، فقد تعرضت كرامتي إلى سطوة على يد مجموعة من المجرمين لن أغفر لهم، بل محاسبتهم من أولوياتي.

لن أفقد الأمل ولن أنزلق للاكتئاب والخوف والتردد، إيقاف الانتهاكات على أرض وطني الحبيب سيجعل للأعياد معنى حقيقي للفرح و سيعكس ذلك على الجميع.

عيدكم مبارك من زنزانتي

سجن مدينة عيسى للنساء / عيد الأضحى المبارك

الموافق : 1/9/2017

ابتسام الصائغ