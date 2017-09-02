نشر المزيد من الحواجز الاسمنتية في الدراز

2017-09-02 - 6:22 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية البحرينية (الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2017) نشر المزيد من الحواجز الاسمنتية في بلدة الدراز التي تعاني من حصار خانق منذ أكثر من 14 شهراً.

ونشر نشطاء صوراً لحواجز اسمنتية وهي تغطي مداخل مختلفة من البلدة التي تحاول السلطات إحكام إغلاق جميع مداخلها.

ومنذ يونيو/حزيران 2016 فرضت السلطات الأمنية حصارا على بلدة الدراز، التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن، ومنعت جميع المواطنين من غير قاطني البلدة من الدخول.

وكان محتجون أقاموا في 20 يونيو/حزيران 2016 اعتصاما مفتوحاً عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته.

وفي 23 مايو/أيار 2017 فضت السلطات الاعتصام بالقوة، وراح ضحية العملية 5 شهداء وعشرات الجرحى وحوالي 300 معتقل، ووضعت آية الله قاسم تحت الإقامة الجبرية.

ومنذ فض الاعتصام لم ترفع السلطات الحصار الأمني المفروض على البلدة.