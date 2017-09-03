منع الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي من السفر صباح اليوم
2017-09-03 - 1:07 م
مرآة البحرين: قال عضو جمعية وعد الناشط يوسف الخاجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن السلطات منعت الأمين العام السابق للجمعية رضي الموسوي من السفر، وذلك أثناء توجهه للمطار للسفر صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر 2017 في إجازة خاصة.
وكانت النيابة العامة استدعت رضي الموسوي في شهر أبريل من العام الماضي 2016، واتهمته بالتجمهر في منطقة الدراز التي هي مسقط رأسه وبها منزل والديه.
وفي أبريل 2016 منعت السلطات البحرينية عشرات الشخصيات البحرينية الحقوقية والسياسية والدينية من السفر، من دون أن يعرف عدد منهم أسباب المنع، فيما عرف آخرون أخيراً بأن سبب المنع مرتبط بوجود قضايا مازالت في النيابة العامة.
وحصرت الجهات الحقوقية قائمة أولية تضم نحو أسماء 38 شخصية مرتبطة بالعمل الحقوقي والسياسي، في الوقت الذي يوجد أكثر من 15 رجل دين ممنوعين من السفر، وزوجات أو أزواج عدد من النشطاء.
وبدأ المنع من السفر بدأ في شهر يونيو/ حزيران الماضي (2016) إذ كان لمجموعة بسيطة من الحقوقيين والسياسيين، ومنذ ذلك الحين بدأت السلطات تتوسع في استخدام قرارات منع السفر بحق المواطنين.
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