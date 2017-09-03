النيابة العامة تقول إن شخصا قتل آسيوية بنحرها في رقبتها

2017-09-03 - 10:40 م

مرآة البحرين: قال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري إن النيابة العامة تلقت إخطارا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه العثور على جثه بأحد الشقق السكنية لإمرأة آسيوية الجنسيه وبها إصابات تشير إلى وجود شبهه جنائيه.

وأضاف "على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة وعاينت الجثة ولاحظت وجود جرح قطعي في العنق وإصابة فالعين، و بمعاينة مسرح الجريمة تم ضبط أداة الجريمة فتم تحريزها وأمرت بفحصها.

وتابع "كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وقد توصلت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المكثفة للمتهم الذي كان يتردد على مكان الواقعة في الفترة المعاصرة للواقعة فتم القبض عليه وأقر بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة التي قامت باستجوابه واعترف بارتكابه الواقعة بعد خلاف معها فاستهل سكينا وقام بنحرها في رقبتها، ولاحظت النيابة عند مناطرة المتهم وجود آثار مقاومة المجني عليها في يده اليمنى.

وقال إن النيابة رافقته إلى مسرح الجريمة وقام بإعادة تمثيل الجريمة وبناءا عليه تم حبسه إحتياطياً على ذمة التحقيق وعرضه على الطبيب الشرعي وطلبت التقارير الفنية تمهيدا لعرضه على المحكمة المختصة.