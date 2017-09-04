جامعة البحرين تستقبل 30 ألف طالبا هذا العام

2017-09-04 - 6:24 م

مرآة البحرين: قالت جامعة البحرين إنها تستكمل هذه الأيام استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الذي سيبدأ الأحد 17 سبتمبر/أيلول المقبل، حيث من المفترض أن تستقبل حوالي 30 ألف طالب وطالبة، وهو العدد الأكبر من الطلبة الذين يدرسون معًا في جامعة البحرين في مقراتها الثلاثة (الصخير ومدينة عيسى والسلمانية) منذ إنشاء الجامعة في 1986.

وكانت جامعة البحرين قد أعلنت قبل أيام نتائج الطلبة الذين انتظموا في البرنامج الصيفي لهذا العام عن طريق نظام إدارة معلومات الطالب (SIS)، إذ انتظم في البرنامج الصيفي 10311 طالبًا وطالبة من خلال 329 مقررًا دراسيًّا طُرحت في هذه الفترة.

وكان 7503 طالبا من خريجي الثانوية العامة قد تقدموا بطلب الالتحاق بجامعة البحرين، للدراسة في 44 تخصصًا على مستوى الدبلوم المشارك والبكالوريوس. وتشير إحصاءات الجامعة إلى أن الذين ينتظمون فعليًّا في الدراسة في جامعة البحرين أقل من عدد المتقدمين، إذ يحسم الطلبة بعد ذلك خياراتهم الدراسية.