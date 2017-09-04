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الوطنية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للإعلان عن نتائج زياراتها للسجون
2017-09-04 - 6:26 م
مرآة البحرين: تنظم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) بمقرها بضاحية السيف، مؤتمراً صحفياً خاصاً بالزيارات غير المعلنة التي قام بها وفد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية والأمانة العامة لبعض المؤسسات الإصلاحية (السجون) وأماكن الاحتجاز لرصد أوضاع حقوق الإنسان، وذلك خلال الأسبوع القادم.
وقال سعيد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن هذا النوع من الزيارات والإعلان عن نتائجها في مؤتمر صحفي "تعد خطوة في غاية الشفافية تساهم في تطوير العمل المؤسسي وتخلق إطارا لتطوير أداء المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز".
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