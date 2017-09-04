البحرين: حملة أمنية واسعة تسفر عن اعتقال 8 مواطنين من السنابس واثنين آخرين من البرهامة ومقابة

2017-09-04 - 6:33 م

مرآة البحرين (خاص): شنت السلطات الأمنية البحرينية حملة واسعة صباح اليوم الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017، أسفرت عن اعتقال مواطنين في السنابس والبرهامة، كما اعتقلت مواطناً عائداً من الحج من منفذ جسر الملك فهد.

وقال نشطاء أن السلطات اعتقلت من البرهامة المواطن "جاسم عبدالحسن رمضان" بعد مداهمة منزله، فيما أسفرت المداهمات في منطقة السنابس عن اعتقال كل من "عباس مشيمع شقيق الشهيد سامي مشيمع، أحمد المحرقي، محمد خلف، أحمد رضي، عبدالله العصافرة، سيد صادق سيد جعفر، عيسى حسن، وسيد حسين سيد هادي".

وفي سياق متصل اعتقلت السلطات الأمنية المواطن أحمد عبدالجليل من منطقة مقابة، من خلال منفذ جسر الملك فهد، أثناء عودته من الحج.