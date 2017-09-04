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المباحث الجنائية تستدعي والد الشهيد علي السنكيس للتحقيق
2017-09-04 - 6:35 م
مرآة البحرين: استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017) والد الشهيد علي السنكيس للتحقيق، دون معرفة أسباب الاستدعاء
وجاء في الإحضارية التي أرسلت لمنزل المواطن عبدالشهيد السنكيس أن السلطات تطلب منه التوجه لمبنى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية "حالاً".
وكانت السلطات أعدمت الشاب علي السنكيس والشابين عباس السميع وسامي مشيمع في يناير/كانون الثاني 2017، لأسباب سياسية.
وصباح اليوم داهمت قوات تابعة للداخلية منزل الشهيد سامي مشيمع، واعتقلت شقيقه عباس، وفق ما أفاد ناشطون.
وتشن السلطات البحرينية حملة أمنية قاسية تستهدف النشطاء وعوائل الشهداء ورجال الدين.
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