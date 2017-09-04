منع الناشطة فاطمة الحلواجي من السفر عبر مطار البحرين الدولي

2017-09-04 - 6:41 م

مرآة البحرين: قالت نائب رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، الناشطة فاطمة الحلواجي أن السلطات الأمنية منعتها من مغادرة البلاد دون إبداء الأسباب.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر (الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017)، أن سلطات مطار البحرين الدولي منعتها من مغادرة البلاد، دون إبداء الأسباب، لكنها أبلغتها أن قرار المنع صدر في 30 أغسطس/آب الماضي.

ويوم أمس منعت السلطات أمين عام وعد السابق، رضي الموسوي من مغادرة البلاد أيضاً.

وتستخدم السلطات الأمنية البحرينية "منع السفر" كإجراء لمعاقبة ومضايقة النشطاء والحقوقيين، فيما لاقى هذا الإجراء استنكارا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.