السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لشحنات الخام الخفيف إلى آسيا في أكتوبر

2017-09-04 - 6:44 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت أرامكو السعودية يوم الاثنين إن المملكة رفعت سعر بيع شحنات أكتوبر تشرين الأول من خامها العربي الخفيف إلى العملاء الآسيويين 0.55 دولار للبرميل مقارنة مع سبتمبر/أيلول إلى علاوة قدرها 0.30 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وتعكس الزيادة في السعر سوقا أقوى لخام الشرق الأوسط القياسي خام دبي وهوامش التكرير التي بلغت أعلى مستوى في نحو عامين في الأول من سبتمبر/أيلول بعد أن عطل الإعصار هارفي إمدادات الوقود في الولايات المتحدة.

وسعر الخام العربي الخفيف لشهر أكتوبر/تشرين الأول هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول ويتجاوز التوقعات بارتفاع يتراوح بين 20 و50 سنتا في مسح أجرته رويترز الأسبوع الماضي.

وخفضت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عشرة سنتات للبرميل في أكتوبر تشرين الأول ليصبح عند خصم 2.15 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت لشهر أكتوبر تشرين الأول بزيادة عشرة سنتات للبرميل عن سبتمبر/أيلول.