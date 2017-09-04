إيران تمنح تأشيرات دخول لوفد دبلوماسي سعودي
2017-09-04 - 6:52 م
مرآة البحرين (بي بي سي): منحت إيران تأشيرات دخول لوفد دبلوماسي سعودي لزيارتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي.
وأوضح قاسمي أن "الوفد السعودي سيزور طهران، ويتوقع وصوله بعد انتهاء مراسم الحج، لتفقد المقرات الدبلوماسية السعودية".
وأكد المتحدث أن إيران والسعودية اتفقتا على زيارات متبادلة لوفدين، أحدهما سعودي والآخر إيراني، لتفقد مقرات البعثات الدبلوماسية في الرياض وطهران.
وكشف قاسمي أن تأشيرات الدخول للوفد السعودي صدرت منذ فترة، لكنها "لأسباب تتعلق بهم لم تتم هذه الزيارة، ويتوقع إجراؤها بعد انتهاء مراسم الحج".
وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق.
وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي جراء هجوم تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران، من قبل متظاهرين غاضبين من إعدام رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر.
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