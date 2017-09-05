منظمات دولية تدعو إلى وقفة تضامنية مع نبيل رجب أمام السفارة البحرينية في لندن

2017-09-05 - 3:08 م

مرآة البحرين (خاص): وجهت منظمات حقوقية دولية دعوة إلى وقفة تضامنية مع الحقوقي البارز نبيل رجب يوم الاثنين 11 سبتمبر/أيلول الساعة 10 صباحًا، أمام السفارة البحرينية في لندن، دعمًا له ولحرية التعبير في البحرين.

وأشارت المنظمات إلى أن نبيل رجب سيشهد في 11 سبتمبر/أيلول جلسة أخرى من محاكمته في البحرين، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عامًا على خلفية تغريدات نشرها على تويتر.

ولفتت المنظمات إلى أن رجب لم يكن قادرًا على الحضور في جلسة الحكم الأخيرة عليه في 10 يوليو/تموز 2017، بسبب وضعه الصحي، غير أنّ السّلطات حكمت عليه بالسجن لعامين على الرغم من غيابه عن جلسة الاستماع.

ومن بين المنظمات المشاركة في الدعوة، العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة القلم الإنكليزية، وإندكس أون سنسورشيب ومراسلون بلا حدود.