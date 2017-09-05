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موقع أمريكي: البحرين تخصص أكثر من مليون دولار لحملة إعلامية في الولايات المتحدة
2017-09-05 - 3:28 م
مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع أمريكي متخصص في العلاقات العامة أنّ البحرين جنّدت لجنة شؤون العلاقات العامة الأمريكية-السعودية من أجل حملة إعلامية تبلغ كلفتها 1.2 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف الحملة إلى "تسليط الضّوء على العلاقات الاقتصادية والسياسية للدول المتخاصمة في الشرق الأوسط، وكيفية تعارض هذه العلاقات مع سياسات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب التي توليها الولايات المتحدة أهمية بالغة".
وقال الموقع إنّ الهدف هو "إعلام صناع السياسة والقرار في الولايات المتحدة بمدى هذه العلاقات فضلًا عن تأثيرها السلبي على الأمن العالمي".
الجدير ذكره أن البحرين والسعودية جزء من الدول المقاطعة لقطر. وتطالب الدول المقاطعة، الدوحة بقطع علاقاتها مع طهران لرفع الحصار عنها.
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