البحرين: استمرار الحملة الأمنية واعتقال اثنين من السنابس

2017-09-05 - 3:35 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية البحرينية، الحملة الواسعة التي تشنها على بلدة السنابس حيث اعتقلت مواطنين اثنين وفق ما أفاد نشطاء.

واعتقلت السلطات الشاب محمود السميع من مطار البحرين الدولي، لدى قدومه من زيارة خاصة في جمهورية العراق حيث اقتادته إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت السلطات حسين مرهون، بعد استدعائه لمبنى التحقيقات اليوم الثلثاء 5 سبتمبر/أيلول 2017.

ويوم أمس بدأت السلطات الأمنية حملة واسعة على بلدة السنابس حيث اعتقلت 8 مواطنين منها، كما استدعت والد الشهيد علي السنكيس أيضاً.