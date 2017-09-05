"المباحث" تستدعي الناشطة زينب آل خميس للتحقيق غدا

2017-09-05 - 3:39 م

مرآة البحرين: استدعت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، الناشطة الحقوقية زينب آل خميس للتحقيق غداً الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017.

وجاء في الإحضارية، إن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية تطلب من الحقوقية آل خميس الحضور عند 10 والنصف من صباح غد الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، للتحقيق أمام وكيل النيابة خالد التميمي.

وقال نشطاء أن السلطات الأمنية حاصرت منزل الناشطة آل خميس في عالي، لتسليم الإحضارية.