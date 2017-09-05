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النيابة العامة تستدعي ريحانة الموسوي وزوجها طلال علوي للتحقيق
ريحانة الموسوي وزوجها طلال علوي
2017-09-05 - 11:53 م
مرآة البحرين: استدعت النيابة العامة، المعتقلة السابقة ريحانة الموسوي سيد طلال علوي للتحقيق غداً الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017.
ولم توضح النيابة العامة أسباب الاستدعاء.
واستدعت السلطات عديدا من النشطاء للتحقيق ومنعت آخرين من السفر مع قرب انعقاد جلسة جديدة من جلسات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وكشفت ريحانة الموسوي في شهادة عن ظروف اعتقالها في السجن 3 سنوات عن تعرضها للتعذيب والتحرش الجنسي، وعن مشاركة ضباط إماراتيين في التحقيق معها.
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