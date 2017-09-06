الداخلية: القبض على متهمين بالمشاركة في مسيرة مسيئة لدولة شقيقة بينهم رادود

2017-09-06 - 2:08 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية أنها ألقت القبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير مرخصة، مسيئة لدولة شقيقة، بينهم رادود.

وفي بيان لها قالت "تعقيبا على مقطع الفيديو المتداول والمتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة، صرح نائب رئيس الأمن العام بأن أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن، أسفرت عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم، مضيفا أنه جار استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية ، باعتبار ذلك يشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي".

وأضاف "المادة 215 من قانون العقوبات البحريني، تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي»".