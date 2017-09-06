فرونت لاين ديفندرز تعبر عن قلقها العميق من المضايقات التي تتعرض لها الناشطة زينب آل خميس

2017-09-06 - 2:12 م

مرآة البحرين (خاص): أعربت منظمة فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء استمرار المضايقات والترهيب من قبل السلطات البحرينية ضد المدافعة عن حقوق الإنسان زينب آل خميس، التي وجهت لها [السلطات البحرينية] إحضارية يوم أمس.

وطالبت المنظمة السّلطات بإلغاء الإحضارية الموجهة ضد زينب آل خميس، وكذلك الامتناع عن فرض أي قيود على تحركاتها، ووقف كل أشكال الملاحقة ضدها، إذ أن هذه التدابير لا تتعلق فقط بأنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان، بل تشكل اعتداء مباشرًا على حقوقها.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية أيضًا بضمان كون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على مواصلة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، دون الخوف من التعرض للانتقام أو فرض أي قيود عليهم.

الجدير ذكره أنّ إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية استدعت الناشطة الحقوقية زينب آل خميس للتحقيق معها اليوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017.

وقال نشطاء أن السلطات الأمنية حاصرت منزل الناشطة آل خميس في عالي، لتسليم الإحضارية.